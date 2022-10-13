"Мобіки" на Херсонщині пристрелили командира, який змушував їх воювати "голими" руками, і здалися в полон

В Херсонській області мобілізовані РФ вбили командира відділення, який заважав їм здатися в полон.

На Херсонщині "свіжемобілізовані" вирішили не воювати і не терпіти неадекватне ставлення свого командування. Вони таємно провели перемовини між собою і ухвалили правильне рішення - здатися в полон ЗСУ. Але перед цим їм довелося застрелити колмандира, який став їм на заваді.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у розвідці.

Мобілізовані російські військовослужбовці потрапили на передову до України без попередніх навчань. Перед тим, як зв'язатися з українською стороною і обговорити здавання у полон, вони марно намагалися вмовити своє керівництво перевести їх на другу лінію оборони і провести для них навчання та надати їм хоча б якесь екіпірування, теплий одяг та зброю. Втім, їхні прохання були проігноровані.

Перебували "мобілізовані" у зоні бойових дій недовго. Опинившись на передовій, вони на власні очі побачили усю неміч російської армії. Їм не видали ані теплих речей, ані зброї. Вояки мали ділити один авомат на двох. Також майже в усіх з групи, хто здався в полон ЗСУ, не було набоїв.

Крім цього їхні офіцери дали їм зрозуміти, що дороги назад їм немає, а у випадку втечі їх розстрілюватимуть загородзагони.

Обдумавши цю ситуацію і порадившись між собою, чоловіки вирішили здатися в полон і врятувати свої життя. Група мобілізованих, за попередньою домовленістю, вийшла в указаний українськими бійцями квадрат.

Оскільки техніки в них не було, то вони здали лише стрілецьку зброю.

Медики ЗСУ надали їм медичну допомогу, бо всі вони були хворі, також їх нагодували і забезпечили теплими речами.

Слід додати, що мобілізованим довелося вбити командира, бо він боявся покарання збоку командування і влаштував галас.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що на Херсонщині бійці Нацгвардії взяли в полон російського вояку, у якого в рані завелися хробаки. Окупант два дні ховався від ЗСУ у підвалі.

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