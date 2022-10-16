"Мобіки" розбігаються і здаються в полон, а постачання у критичному стані: у ОК "Південь" розповіли про ситуацію на півдні

На південному напрямку ЗС РФ намагаються згрупуватися, але через проблеми з постачанням їм це не зовсім вдається.

Про ситуацію на півдні в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, обстановка на зазначеному оперативному напрямку напружена, бо росіяни намагаються зібрати всі наявні сили в "кулак" для завдання уражень.

"Мобілізоване поповнення розбігається (з моменту військкомату вишукує способи здатися в полон). Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з постачанням, з логістикою. Підтягування резервів. майже 75% загалом відбувалося саме через Кримський міст. А зараз навіть море на нашому боці. Вони навіть пороми зупинили через вітер", - розповіла вона.

Наталя Гуменюк додала, що зараз командування ЗС РФ не намагаються перекидати підтягнені з Криму резерви на правий берег Дніпра, де тривають бої, а навпаки шукає спосіб, як перекинути те, що залишилося з правого берега на лівий.