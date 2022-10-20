"Мобіки" з РФ, які прибули на Луганщину, продовжують справу попередників: грабують та мародерять

На тимчасово захоплені території України прибула чергова партія "мобіків" з РФ. У першу чергу вони заходилися мародерити.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російський окупант з Бурятії у Лимані на Донеччині у приватному обійсті вкрав камеру спостереження, привіз її додому та не знає як його вимкнути. Тепер справжній власник камери онлайн та вся Україна, може спостергати за життям окупанта "у трусах".

У селі Іванівкана Чернігівщині російський загарбник вкрав у дівчини мобільний телефон. Після повернення до Росії він забув вийти з ICloud. Завдяки цьому власниця гаджета дізналася більше про окупанта.

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