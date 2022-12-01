"Мобіків", що втекли, виловлюють гелікоптерами, а командування РФ побоюється "котла" на Херсонщині: експерт про ситуацію на півдні

Мі-8 та Мі-24 літають спеціальними ланками та десятками виловлюють дезертирів з лав частково мобілізованих.

Російські окупанти починають "планову евакуацію" з міста Пологи на Запоріжжі. До окупованого маріуполя вони вивозять госпіталі, адміністрації та колаборантів. Також істотно зросла кількість так званих 500-х, тобто російських військових, які відмовляються воювати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

За словами експерта, кількість "мобіків"-втікачів наскільки зросла останнім часом, що їх почали виловлювати в степах на гелікоптерах по всьому Приазов'ю. Російські гелікоптери Мі-8 та Мі-24 літають ланками та десятками виловлюють дезертирів з лав частково мобілізованих.

"Розуміючи, що найближчим часом буде прорив українських військ через цей фронт частково мобілізовані щонайменше потроху починають тікати. Напрямок руху доволі специфічний – всі йдуть в бік Маріуполя"– повідомив Світан.

На його думку, окупантам немає жодного сенсу лишатися на Херсонщині. Також цікаво, що російські вояки не втікають до окупованого Криму, оскільки, розуміють, що після виходу ЗСУ на Азовське узбережжя – кримське та херсонське угрупування ЗС РФ потрапляє в оперативний котел.

"Ми побачимо найближчим часом великий Кримсько-Херсонський котел. Найімовірніше росіяни ухвалять рішення відходити щонайменше до Криму. Їм не буде військового сенсу лишатися на херсонській землі", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що Сили оборони України на лівому березі почнуть обстрілювати ворога з двох сторін: з Заходу – з боку Дніпра та після виходу на узбережжя – зі Сходу. Через це окупанти ризикують опинитися під перехресним вогнем, тож найкращий вихід для них - відійти.

Нагадаємо, що ЗС РФ здатні здобувати якісь мінімальні "перемоги" лише за рахунок закидування фронту "гарматним м’ясом". Через суттєві втрати на фронті професійний рівень російської армії значно знизився.

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