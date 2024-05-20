"Мобілізація" 16-річних школярів: МОН попереджає про новий фейк пропагандистів РФ

Пропагандисти вигадали, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження.

Російські пропагандисти придумали новий фейк про нібито підготовку до "мобілізації" школярів 2008 року народження.

Брехню пропагандистів розвінчує МОН.

В міністерстві зауважили, що Мережею шириться фейковий лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти й науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження.

Йдеться про нібито виконання розпорядження Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів".

Новий фейк про нібито підготовку до "мобілізації" учнів 2008 року народження

"Це фейк. Міністерство не надсилало листа з таким змістом. Ворог регулярно проводить інформаційні операції в Мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну. Будьмо пильними", – закликали в Міністерстві освіти й науки.

Раніше ми писали, хто намагається розколоти українське суспільство та якими методами.

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