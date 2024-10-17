Мобілізація 18-25-річних – не на часі: експерт пояснив, чому це не зупинить війну

Експерт зазначив, що спершу слід вирішити ключові проблеми – КАБи, військова інфраструктура в Росії, панування в повітрі – а потім говорити про збільшення кількості мобілізованих.

Зменшення в Україні мобілізаційного віку до 18 років не змінить ситуацію на фронті. Війну зупинить лише переважання в технологіях, коли Сили оборони знищуватимуть військову інфраструктуру на території Росії.

Таку думку директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив у ефірі Radio NV.

Самусь зазначив, що сучасна війна – це війна технологій. На його думку, ті американці, які тиснуть на президента України Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, не зможуть пояснити, "що якщо ми збільшимо, наприклад, кількість військ в окопах на мільйон, то це відразу поверне нам кордони чи зупинить війну".

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"Війну зупинить лише наше переважання в технологіях, коли ми будемо знищувати військову інфраструктуру на російській території. Через те, що нас буде більше в окопах, військова інфраструктура Росії, склади з боєприпасами, аеродроми, "Іскандери" не будуть знищені. Тобто хлопці 18-25 років не змінять баланс на фронті", – переконаний експерт.

Він наголосив, що ворожі КАБи вбивати будуть не менше. Україні потрібні ракети AMRAAM, щоб росіяни вбивали менше захисників.

"Насправді, просто збільшення чисельності Збройних сил не дасть переваги на фронті. У нас є ключові проблеми – це КАБи, це військова інфраструктура на території Росії, це панування в повітрі. Давайте вирішимо спочатку ці проблеми, а потім будемо говорити про збільшення кількості мобілізованих", – висловився Самусь.

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Окрім того, зазначив він, слід навести лад з мобілізацією. А база мобілізації в Україні насправді достатня.

"Я вважаю, що [мобілізація] 18-25 ще не на часі. Тому що на часі – побороти корупцію, розширювати мобілізаційну базу за рахунок і мобілізації, за рахунок того, що витягувати з тіні дуже хитрих громадян, які не хочуть брати участь в цьому питанні. Оце, мені здається, більш правильний напрямок", – резюмував експерт.

Нагадаємо, в Офісі президента напередодні повідомили, що політики з Республіканської і Демократичної партій США тиснуть на Зеленського в питанні, чому в державі не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

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