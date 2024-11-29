Мобілізація 18-річних: військовий пояснив, чому не слід поспішати

Військовий наголосив, що після війни комусь доведеться відбудовувати Україну, і для цього потрібні молоді люди.

Мобілізовувати 18-річних поки нема потреби, бо не можна відправити на фронт всю націю.

Таку думку висловив Андрій Кривущенко (Бородюля), старший лейтенант з батальйону "Свобода", передає "Київ 24".

"Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втрачати наші території, а й у збереженні нації. Коли йдеться про те, що треба зберегти націю, то ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", – каже військовий.

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Він наголосив, що після війни комусь доведеться відбудовувати Україну, і для цього потрібні молоді люди.

"Молоді світлі голови, які зараз проходять навчання, які вивчаться, стануть спеціалістами, будуть ефективно після таких надтяжких понад 10 років боротьби за нашу Незалежність піднімати нашу країну з колін. Відбудовувати і економічну, і соціальну сторони нашої держави. Тому спішити з мобілізацією 18-річних я не бачу сенсу", – підсумував Кривущенко.

Раніше в західних ЗМІ повідомляли, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена нібито закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

У Зеленського відповіли, що такі заклики не мають сенсу, адже Захід своєю чергою не надав достатньої кількості озброєння і техніки для оснащення навіть уже мобілізованих солдатів.

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