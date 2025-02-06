Мобілізація 18-річних: демографиня вказала на важливий момент

Зниження мобілізаційного віку недоцільне, оскільки психологічна зрілість юнаків завершується лише у 25 років.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Вона зауважила, що негативно ставиться до пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку, хоча розуміє, що рішення щодо мобілізації повинні ухвалювати військові, а не цивільні.

“Не наша справа визначати, скільки людей має бути на фронті. Але дані західних психологів свідчать, що фізіологічне дозрівання не збігається з психологічним", – зазначила демографиня.

За її словами, згідно з дослідженнями, психологічна зрілість юнаків настає у 25 років.

“До 25 – це більше дитина, ніж доросла людина", – наголосила Лібанова.

Нагадаємо, реформа щодо залучення до війська чоловіків віком 18-25 років перебуває на завершальній стадії розробки.

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