Мобілізація 2023: три причини, за яких можна не приходити до ТЦК по повістці

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні була оголошена загальна мобілізація, якій підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

За законом, не можна не з’явитися до територіального центра комплектування по повістці, але є п’ять винятків, передає NV.

Працівники ТЦК проводять мобілізацію відповідно за планами, які є засекреченими, але міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що плани ще не виконані. Якщо чоловік належним чином отримав повістку та розписався за її отримання, неявка до ТЦК за повісткою тягне за собою відповідальність за законом.

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Проте законодавство передбачає три винятки ― обставини, за яких мобілізований може не з’явитися вчасно. Вони вказані у Постанові КМУ N673 від 28 липня 2010 року Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного чи резервіста для призову на збори.

Три причини не йти у ТЦК за повісткою

Від 5 жовтня 2022 року діють останні зміни до Постанови, прийняті Постановою КМУ № 1108 від 30 вересня 2022 року ― в абзаци 1, 3 і 4 включено права військовозобов'язаних і резервістів, а також, в першому абзаці включено, що права розповсюджуються на громадян, які стоять на обліку в ТЦК, СБУ або зовнішньої служби розвідки.

Таким чином, особа, яка не змогла з’явитися по повістці на затверджених законом підставах, має пред’явити документ, який це підтверджує за місцем обліку. Серед підстав не приходити за повісткою:

хвороба;

необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття.

Зазначимо, раніше до переліку поважних причин неприбуття до військомату також входили: потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю, та складання державних іспитів у вишах.

Ухилення або порушення правил мобілізації: що загрожує

Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції за вимогою ТЦК подають у 10-денний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості.

За письмовим поданням начальника ТЦК поліція може подати в розшук чоловіка, який ухиляється від мобілізації.

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність може бути у вигляді накладені штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Повторне порушення або порушення в особливий стан тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб ― від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За статтею 335 Кримінального кодексу України винну особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності ― обмеження волі строком до 3 років.

Стаття 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Стаття 337 ККУ передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного року у разі ухилення, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України. За законом після попередження, у разі повторного порушення, наступає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

За частиною 3 статті 38 Закону України про військовий обов’язок Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями ТЦК, ЦУ або регіональних органів СБУ доставити до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адвокатка розповіла, які дані потрібно оновлювати військовозобов'язаним у ТЦК під час загальної мобілізації.

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