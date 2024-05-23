Мобілізація-2024: хто має право на бронювання та скільки триває відстрочка

Процедура бронювання є однаковою для всіх підприємств.

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки.

Кого можуть забронювати і в який спосіб, йдеться в матеріалі “Фактів ICTV”.

Що таке бронь від мобілізації

Бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення їх функціонування в особливий період.

Хто має право на бронювання

Як розповів у коментарі “Фактам ICTV” член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко, перелік категорій осіб, які можуть бути заброньовані, визначений Кабінетом міністрів.

До списку осіб, які підлягають бронюванню входять:

усі військовозобов’язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% кількості військовозобовʼязаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Антон Ревенко зазначив, що у перелік критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;

сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова Кабміну від 4 березня 2015 р. № 83);

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;

відсутність заборгованості із сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Як проводиться бронювання

За словами Ревенка, процедура бронювання є однаковою для всіх підприємств. Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню.

“Лист відправляють профільному державному органу, якому вони підпорядковуються. Якщо це комунальне підприємство, то до відповідної профільної структури”, — каже юрист.

Далі документи погоджуються з Генеральним штабом і направляються до Міністерства економіки. Саме воно ухвалює відповідний наказ про бронювання.

Згодом на підприємстві вже роблять витяг з наказу і направляють до ТЦК для взяття заброньованих осіб на спеціальний військовий облік.

“Відповідно до змін, які зараз будуть, одного факту лише бронювання на сьогоднішній день вже недостатньо. Треба, щоб всі заброньовані працівники також були на спеціальному обліку”, — додав Ревенко.

Бронюванням займаються працівники підприємств, відповідальні за кадрову роботу. Співробітникам, яких бронюють, нікуди ходити не потрібно. Юрист також додає, що під про бронювання не підпадають особи, які виключені з військового обліку та ті, які мають відстрочку.

Скільки триває відстрочка по бронюванню

Для всіх підприємств діє загальне правило — забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників, а сама бронь надається на 6 місяців, після чого її потрібно переглядати.

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