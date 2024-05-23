Мобілізація 2024: кому потрібно з'явитися до ТЦК навіть без повістки

В умовах воєнного стану усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату.

Військовозобов’язані, призовники і резервісти під час воєнного стану мають самі приходити до ТЦК. Зокрема, щоб оновити свої дані про місце проживання. І загалом їм треба звіряти персональні дані з обліковими даними ТЦК не рідше одного разу на п’ять років.

Про це повідомив заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва — підполковник Павло Литвин, пише Громадське.

У якому разі неодмінно треба йти саме до ТЦК

Якщо йдеться лише про зміну місця проживання, номера телефону, електронної пошти чи, скажімо, прізвища — можна просто актуалізувати інформацію про себе через застосунок у телефоні. У такому разі турбувати ТЦК справді не варто.

До центру комплектування необхідно йти, коли потрібна особиста присутність: щоб написати заяву, отримати направлення на проходження ВЛК, коли справа стосується бронювання чи зміни статусу військовозобов’язаного.

ЦНАПи опікуються військовозобов’язаними лише з 18 травня. Литвин пояснив, що це має такий вигляд: представник ТЦК чергує в ЦНАПі та надає консультації щодо військового обліку й інших питань, що перебувають у компетенції центру комплектування.

"Якщо запит виходить за межі повноважень центру адмінпослуг, людину скерують до ТЦК", - додав він.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android)

у ЦНАПі

у ТЦК та СП

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