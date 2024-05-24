Мобілізація 2024: на скільки можуть затримувати громадян, у яких немає документів військовозобов'язаного

Всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ.

Якщо поліцейські перевірили документи та зʼясували, що людина не актуалізувала свої військово-облікові дані, вони можуть доправити її до ТЦК.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський, пише "Інтерфакс-Україна".

"Давайте змоделюємо декілька ситуацій, щоб було зрозуміло, як це виглядатиме на практиці. Перша: до чоловіка підійшли поліцейські на виході з магазину і попросили показати військові документи, яких в того немає з собою, бо він просто вийшов в магазин і, припустимо, навіть без телефону. Насамперед, під час перевірки документів у особи поліцейському необхідно встановити, що саме відсутнє. Наприклад, у громадянина є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. В такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП", - пояснив він.

Вигівський також навів інший приклад.

Якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доправдення її до відповідного ТЦК та СП.

"А якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати понад три години", - додав він.

Нагадаємо, за законом повістки можна видавати майже де завгодно — на вулиці, на блокпості, в офісі чи вдома. Але є важливий нюанс — на момент вручення в повістці вже мають бути ПІБ військовозобовʼязаного, адреса реєстрації, підпис керівника ТЦК, дата і печатка. Заповнювати повістку прямо на місці, переписуючи всі дані з документів, — незаконно. Ця норма діяла до ухвалення нового закону про мобілізацію і діє зараз, але працівники ТЦК постійно її порушували.

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