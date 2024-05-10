Мобілізація 2024: який порядок оскарження ВЛК та хто має право на відстрочку

Військовозобов'язані чоловіки можуть бути примусово мобілізовані до лав Збройних Сил, якщо вони не мають відстрочки та придатні до військової служби за станом здоров’я.

Відстрочка від мобілізації є можливою за наявності підстав, які регламентує закон.

Достовірність цих підстав треба підтвердити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Кого не можуть примусово мобілізувати

Чоловіки з відстрочкою від військової служби не підлягають мобілізації, проте вони можуть долучитись до війська добровільно. Відстрочка не звільняє від служби в армії як такої, а тільки дозволяє уникнути примусової мобілізації.

Відстрочка від призову надається військовозобов'язаним чоловікам та жінкам за наявності таких підстав:

за станом здоров’я

за сімейними обставинами

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням

за наявності бронювання

через професійну діяльність

Попри наявність відстрочки за будь-якою з цих підстав, особа залишається на військовому обліку.

Новий закон розширює перелік осіб, які можуть отримати відстрочку, та уточнює умови отримання відстрочки від призову деякими категоріями громадян.

Як оскаржити постанову ВЛК

Оскаржити постанову ВЛК можна у комісії вищої інстанції або до суду. Юристи рекомендують спочатку оскаржувати ВЛК без залучення суду, якщо комісія вищої інстанції не задовольняє вимоги, тоді звертатися до суду.

Оскарження постанови ВЛК у вищій інстанції

Після отримання рішення ВЛК та не погодженням з її висновком, потрібно:

написати скаргу до органів ВЛК (обласного чи центрального) та вказати причину звернення

додати копію довідки ВЛК, в якій все описано

надати документи, які підтверджують непогодження з постановою (обстеження, заключення лікарів, виписки з карток)

Підстави для подання оскарження рішення ВЛК (про це обов’язково зазначається у заяві/скарзі):

лікар не тої спеціалізації встановив вказане захворювання у висновку

було обрано інший рівень порушення функцій організму внаслідок хвороби

ВЛК не помітила стан особи та не вказала конкретно можливість чи не можливітсь служити

комісія порушила правила медичного огляду

Нагадаємо, закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він, зокрема, передбачає, що військовозобов'язані упродовж 60 днів повинні оновити дані у військкоматі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такої мобілізації ми ще не бачили! Це вручення повістки шокувало українців!

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