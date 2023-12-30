Мобілізація 500 тисяч осіб: експерт розповів, як закон повинен сприяти призову

В Україні мають бути заохочувальні заходи, а не лише покарання.

Закон повинен сприяти мобілізації чоловіків в Україні. Зокрема, якщо йдеться про призов 500 тисяч військовозобов'язаних. У документі є чимало обмежувальних пунктів, а натомість мають бути заохочувальні.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "Главреду".

"Ми бачимо в ньому багато обмежувальних елементів, але також повинні бути і заохочувальні. Ми повинні вивести мобілізацію за дужки репресій, тому що це, врешті-решт, почесний обов'язок захисту країни", - наголошує експерт.

За його словами, держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, має запропонувати відповідні заохочувальні заходи. Зокрема, соціальний пакет, високу заробітну плату, можливість вибору бригад і місця служби, висококваліфіковану підготовку, забезпечення всім необхідним для виживання військових тощо.

"Саме це сьогодні і є найбільшим страхом людей, які підлягають мобілізації. Вони бояться, що їх не підготують і кинуть у важкі бойові умови", - пояснив він.

Мусієнко наголошує, що ці питання треба зняти і новий закон повинен цьому сприяти.

"Мобілізація 400-500 тисяч, якщо і буде, то не одномоментно (тим більше, що головнокомандувач зазначив, що ЗСУ з таким запитом не зверталися). Мобілізувати стільки людей відразу - нереально, тому це буде поступовий процес. Не факт, що це буде 400-500 тисяч", - додав Олександр Мусієнко.

нагадаємо, у Верховній Раді вже лежить готовий законопроєкт зі змінами до мобілізації. Які з пропозицій підтримають, а які ні, стане відомо нового, 2024 року. Зокрема, для справжніх "ухилянтів" вигадали цілу низку покарань, якщо ті не стануть на військовий облік після отримання повістки.

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