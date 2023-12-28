Мобілізація 500 тисяч українців: як РФ може відповісти на такий крок

У питанні мобілізації слід пам'ятати, що ми воюємо проти величезної, особливо за кількістю населення, держави.

В Україні обговорюється можливість призову на військову службу 500 тисяч громадян. Головне питання полягає в тому, чим будуть відповідати росіяни.

На цьому в ефірі телемарафону акцентував експерт Тарас Загородній.

"А якщо вони один мільйон (мобілізують – ред.)? Я вважаю, що вони до двох мільйонів можуть залучити", – переконаний фахівець.

Як стверджував раніше генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, новий законопроєкт про мобілізацію має низку недоліків. Саме тому він має бути змінений.

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