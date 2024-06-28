Мобілізація аспірантів: які зміни приготувало МОН для вступників

Вступ до аспірантури цього року відбудеться за новими правилами.

У МОН забили на сполох, оскільки кількість охочих навчатися на аспірантурі різко зросла. Якщо до 2022 року заявки на навчання в аспірантурі подавали 7-8 тисяч людей, то 2024-го вчитися хочуть аж 90 тисяч вступників. Через це МОН заявило про нові правила вступу.

Які зміни готує МОН - читайте далі.

Зміни для вступу до аспірантури

МОН опубілкувало наказ №910 від 24 червня 2024 року "Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти 2024 року". Документ вже зареєстровано у Міністерстві юстиції (N 945/42290).

Як пояснили в міністерстві, змінити цьогорічні правила вступу на третій рівень вищої освіти спонукав "надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку". Зокрема, навчання на аспірантурі перетворилося "на корупційний інструмент уникнення мобілізації".

Головна зміна - цього року навчатися на денній формі навчання здобувачі освіти зможуть виключно за державний кошт. Кількість бюджетних місць збільшили від 3200 до 7000.

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Попри це, охочі зможуть навчатися за контрактом на заочній та вечірній формах.

"Остання доступна, зокрема, за державним замовленням. Однак для здобувачів освіти, які навчаються на заочній або вечірній формі, не передбачена відстрочка від мобілізації, як-от для денної форми за контрактом, набір на яку призупиняють", - йдеться в повіломленні.

Чи можна перевестися на денну форму навчання

2024 року скасували можливість переведення з інших форм на денне або дуальне навчання, а також обмежили можливість поновлення на навчання.

Однак, це не стосується окремих категорій здобувачів освіти. Сюди входять:

особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку;

тих, хто має відстрочку від мобілізації в Україні за ч. 1, 3, 5, 6 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

тих, хто мав перерву в навчанні у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною;

був звільнений з військової служби після 24 лютого 2024 року;

хто поновлюються за медичною чи фармацевтичною спеціальностями;

мав академічну відпустку тривалістю не більше одного року;

хто поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів або вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліціянтів;

є військовими навчальних підрозділів ЗВО.

Складання іспитів - що змінилося

Для вступу до аспірантури охочі мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та вступні іспити у виші.

Цього року, щоб отримати допуск до вступних іспитів у закладі вищої освіти, абітурієнт має набрати в блоці ЄВІ під назвою тест загальної навчальної компетенції (ТЗНК) щонайменше 160 балів.

право", а й усіх охочих вступити до магістратури та аспірантури.

Отримані бали за блок іноземної мови можуть не враховуватися до конкурсного балу для вступу, якщо таке рішення ухвалить відповідний заклад освіти.

“Тут держава встановлює поріг 160 балів для того, щоб потрапити на аспірантуру. На магістратуру — 130. Отже 160 балів потрібно для того, щоб далі йти на вступні випробування у закладі, а тоді вже заклад відбирає різними способами того аспіранта, який йому найбільше потрібний”, — наголосив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі ТСН.

Додамо, право на відстрочку є в асистентів-стажистів, аспірантів, інтернів та докторантів, які проходять навчання на денній та дуальній формі.

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