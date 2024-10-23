Мобілізація без ТЦК: у Міноборони повідомили про ефективний механізм

Постановою уряду надано можливість командирам військових частин самостійно підбирати людей і оформлювати їх до себе у підрозділи.

Військові частини отримали можливість мобілізувати резервістів і військовозобов’язаних без участі ТЦК та СП. Це стало ефективним інструментом мобілізації добровольців до ЗСУ.

Про це він повідомив на брифінгу уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає Арміяinform.

Він нагадав, що постановою уряду надано можливість командирам військових частин самостійно підбирати людей і оформлювати їх до себе у підрозділи.

За словами представника Міноборони, військовозобов’язаний чи резервіст тепер може звернутися до центрів рекрутингу Збройних Сил України або через рекрутингову компанію Lobby X, вибрати вакансію в частині, в якій бажає служити, пройти ВЛК і максимально швидко призватися.

“Створено ефективну мережу взаємодії — платформу, що допомагає військовому командуванню знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил оборони — обрати бажану посаду”, — наголосив Олексій Бежевець.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову на військову службу під час мобілізації, дозволивши військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

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