Мобілізація без ТЦК: у Міноборони відповіли, чи це можливо в Україні

Пряма мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації із працівниками ТЦК, вважають у Міноборони.

Мобілізація за участю ТЦК та СП є класичним варіантом, який має елементи примусу. Однак навіть у разі реформування військкоматів ці функції залишаться за ними.

Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі NV.

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"Вони можуть бути реформовані, реформатовані, що завгодно. Але ці функції все одно хтось має виконувати", - наголосив він.

Він вважає, що пряма мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації із працівниками ТЦК.

"Мобілізація, - там де є елементи примусу адміністративного, і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обовʼязок, і незважаючи на те, що повинен (служити - ред.), немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється", - зазначив він.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що чекає на тих, хто досі не оновив дані.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

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