Мобілізація безхатьків: у ЦПД повідомили про фейк, що розповсюджує ворог

Забезпечення особового складу в підрозділах здійснюють згідно з усіма нормами.

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків. Також, за словами росіян, через це підрозділи бригади буцімто залишилися без відповідного забезпечення.

Про це йдеться у поясненні Центру протидії дезінформації.

Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади.

Ба більше, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами.

"Раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що в соцмережах все частіше ширяться відео де ніби-то українські військові записують відеозвернення та розповідають про те як все погано, закликають побратимів здаватися, а населення до перевороту. Звісно це все робота російських пропагандистів. Їхня мета посіяти паніку та зневіру.

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