Мобілізація чи рекрутинг: що робити строковикам, у яких закінчується відстрочка

З квітня 2025 року військові, яких минулого року звільнили в запас зі строкової служби, втрачають відстрочку від мобілізації.

2 центр рекрутингу Десантно-штурмових військ і Український центр безпеки та співпраці пояснюють, які опції є у строковиків, а також розповідають про переваги рекрутингу і гарячі вакансії у війську.

Що відбулося

Згідно з Указом Президента України, військовослужбовці-строковики, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, були звільнені у запас у квітні – травні 2024.

Демобілізовані отримали відстрочку на 12 місяців, строк якої спливає у квітні-травні 2025 року.

Отже, ті, кому вже виповнилося 25 років, можуть бути мобілізовані. Ексстроковики, яким ще не виповнилося 25 років, мають більше часу та у них є можливість підписати контракт “18-24”.

Які є опції

Фактично, дві: чекати на повістку або долучитися до підрозділу самостійно. Тобто мобілізація або рекрутинг.

Мобілізацією займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, цей процес не залежить від бажання військовозобов’язаного. Тобто якщо ви отримали повістку, то вибору вже небагато (хоча про це ми ще згадаємо наприкінці тексту).

Рекрутинг, натомість, добровільний. Це можливість самостійно обрати посаду та підрозділ для проходження служби і підписати контракт. Якщо поки ви “губитеся” серед вакансій, підказати найкращий варіант можуть у центрі рекрутингу ДШВ.

Центр рекрутингу – це посередник між бригадами та кандидатами на службу, “військовий HR”. Наприклад, у другому центрі рекрутингу ДШВ мають повну інформацію про бригади ДШВ, усі вакансії і запити командирів. Якщо ви впевнені, що хочете бути оператором БПЛА у конкретній бригаді та роті, рекрутери зв’яжуться з командиром і дізнаються, чи є там місця. Якщо не знаєте, що обрати, – допоможуть знайти вакансію, яка відповідатиме вашим вмінням та інтересам.

Якщо вам 18-24 років, можна підписати спецконтракт “18-24” із 95 окремою десантно-штурмовою Поліською бригадою на один рік. Військові за цим контрактом отримують 200 000 грн після підписання, 300 000 грн після проходження підготовки, а згодом ще 500.000 грн та грошове забезпечення і премії. Після цього контракту ви отримуєте відстрочку на рік із можливістю виїжджати за кордон, іпотеку 0%, безкоштовні медичні та освітні послуги.

Які є вакансії

Вакансій безліч, серед них – бойові та небойові. Наприклад, шукають бухгалтера, фахівця з електроніки, операторів БПЛА та засобів РЕБ, оператора ПК, бойових медиків, гранатометників.

Переглянути вакансії можна на сайті центру, однак краще звертатися до рекрутерів, щоб отримати більш повну інформацію.

Як долучитися

У головний офіс другого центру рекрутингу ДШВ можна прийти за адресою: Житомир, вул. Київська, 2. Також можна написати через Телеграм-бот, Інстаграм чи Фейсбук. Фахівці оперативно відреагують на ваш запит.

Якщо ви визначилися з посадою, рекрутери шукають, у яких підрозділах є відповідна вакансія. Якщо вас цікавить конкретний підрозділ – дізнаються у командира, яких фахівців шукають. Після цього для вас організують співбесіду з командирами різних ланок обраної бригади. Важливо: на будь-якому з цих етапів можна відмовитися від пропозиції.

Якщо вас і бригаду все влаштовує, ви отримаєте рекомендований лист та направлення на ВЛК. Після цього рекрутери допоможуть зібрати всі потрібні документи. За вами закріплять посаду у бригаді та направлять на БЗВП в 199 навчальний центр ДШВ. Тобто ви вже точно потрапите в ту бригаду і на ту вакансію, які планували.

Яким буде навчання

Підготовка триватиме 45 днів, а після цього – ще 15 днів фахової підготовки.

199 навчальний центр ДШВ має професійних інструкторів з унікальним бойовим досвідом, а підготовка постійно покращується та актуалізується.

Чи можна прийти, якщо вже отримав повістку?

Так, якщо повістка не бойова. З повісткою на оновлення даних рекрутери радять йти саме в центр рекрутингу, адже це дасть можливість обрати посаду й місце служби самостійно.

Нагадаємо, бронювання військовозобов'язаних працівників можливе лише в тому випадку, якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання. Так, згідно з 45-ю постановою Кабінету міністрів, документальне оформлення бронювання можливе тільки після початку виконання мобілізаційного завдання.

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