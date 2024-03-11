Мобілізація чи виявлення ДРГ: Федоров пояснив перевірки по квартирах Запоріжжя

Він нагадав, що у Запоріжжі – надскладна безпекова ситуація.

Перевірка по квартирах і будинках Запоріжжя і області пов'язана не з мобілізаційними заходами, а з виявленням ворожих коригувальників і диверсантів.

Про це заявив новий очільник Запорізької ОВА і ексмер Мелітополя Іван Федоров в інтерв'ю "Главкому".

Він нагадав, що у Запоріжжі – надскладна безпекова ситуація.

"Часто до нас прилітає. Ми розуміємо, що за кожним прильотом, зруйнованим будинком, або квартирою, або будівлею у Запоріжжі стоїть конкретне ім’я та прізвище. І ці люди проживають на території обласного центру. То ж саме це є метою ідентифікації. Жодної іншої мети не існує", – запевнив Федоров.

За його даними, у Запорізькій області зареєстровано понад 230 тис. переселенців. Приблизно така ж частина мешканців Запоріжжя виїхали.

"Хто перебуває на їхніх місцях в оселях у Запоріжжі, для чого? Працюємо для того, щоби полегшити контррозвідувальну діяльність нашим силовим структурам і розуміти, хто проживає у конкретній квартирі, чим займається. Щодо квартир, то є старші у будинках, які чітко розуміють, хто в якій квартирі проживає. Ці старші мають право спільно зі співробітниками поліції чітко ідентифікувати тих людей, які у квартирах проживають. Тож це спільна робота органів місцевого самоврядування, органів державної влади, органів силових структур", – пояснив очільник ОВА.

Він зазначив, що ця робота з ідентифікації жителів тільки розпочата. Приблизно за два місяці її планують завершити.

Федоров додав, що питання мобілізації буде вирішено після прийняття мобілізаційного закону, де чітко виписаний обовʼязок актуалізувати військовий облік, заходи впливу на ухилянтів, обовʼязок органів місцевого самоврядування вручати повістки тощо.

Нагадаємо, Федорова призначили головою Запорізької ОВА 2 лютого 2024 року.

Раніше Іван Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі.

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