Мобілізація чиновників: у Міноборони пояснили, кого можуть призвати до ЗСУ

Чоловіки, які мають підстави для відстрочки, теж повинні оновити дані в ТЦК.

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності від 18 травня, зменшить кількість держслужбовців, які підлягають бронюванню.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, держслужбовці категорії Б та В тепер бронюватимуться на 50%.

"Тобто якщо категорія А – це вищий корпус держслужби, то всі інші бронюватимуться не більш, ніж на 50%. Такі нововведення, тепер велика кількість людей підлягає мобілізації на загальних засадах, якщо ці люди є військовозобов'язаними", – сказав Лазуткін.

Він додав, що всі військовозобов'язані, які навіть мають право на бронювання, від 18 травня повинні прийти до ТЦК і оновити свої дані.

"Оскільки закон, який набуває чинності 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті, або ж до ЦНАП прийти. Є три варіанти принаймні. Навіть ті, які не підлягають бронюванню, але в них є підстави для відстрочки, як-от багатодітні батьки тощо, вони теж мають прийти", – пояснив Лазуткін.

Хто не має броні від мобілізації 2024 року та чому тривають дискусії щодо того, кого бронювати, а кого – ні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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