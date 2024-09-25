Мобілізація чоловіків 50-60 років: кого все ж забиратимуть до армії

Деякі чоловіки віком 50-60 років все ж можуть бути мобілізовані: у ВР назвали деталі.

Сухопутні війська видали директиву, що чоловіки від 50 до 60 років, які до цього підлягали мобілізації, можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу.

То чи забиратимуть до армії чоловіків 50+, пояснив член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, нардеп Федір Веніславський у коментарі LIGA.net.

Він підтвердив, що в директиві, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

У Сухопутних військах обтічно прокоментували цю інформацію. "Зазначені рішення ухвалені, зокрема, з метою зниження суспільної напруженості, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування", – йшлося в повідомленні. Які саме були внесені зміни, в Сухопутних військах не уточнили.

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