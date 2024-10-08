Мобілізація чоловіків 50-60 років: у ТЦК розповіли, що змінилося

В Україні військовозобов'язані 50-60 років можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Втім, прямої заборона на їхній призов до війська немає.

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Главреду".

Процедура мобілізації цієї категорії військовозобов'язаних є абсолютно прозорою, наголосив він. Призов таких осіб здійснюється за письмовою згодою військових частин спеціальним мобілізаційним розпорядженням і стосується переважно підрозділів, які не мають спеціальних вимог до військовозобов'язаних.

"Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПТ)", - пояснив Монукало.

З його слів, такі військовозобов'язані проходять ВЛК для визначення придатності. Потім з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК. За результатами цих етапів їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, а в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона до іншої частини чи на іншу спеціальність не піде", - заявив Сергій Монукало.

Як повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, в Україні запровадять економічне бронювання. Рішення вже ухвалено. Наразі розглядають три моделі такої броні.

Читайте також:

Заборона мобілізації? Новий наказ готує Міноборони!