Мобілізація чоловіків 50-60 років: у ТЦК заявили, що однаково братимуть "дідів"

Громадяни віком понад 50 років, які не мають права на відстрочку, підлягають мобілізації на загальних умовах, наглошує Волинський ТЦК

Заборони щодо мобілізації громадян вікової категорії від 50 до 60 років немає.

Про це йдеться у заяві Волинського обласного ТЦК та СП.

У військкоматі наголосили, що відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

"А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування", – йдеться в повідомленні.

Волинський ТЦК стверджує, що наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах.

"Під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду. Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізованою... Отже, мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства", – запевняє Волинський ТЦК.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

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