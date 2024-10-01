Мобілізація чоловіків 60+ чи 25–: екснардеп назвав, чим вони можуть займатися у війську

За його словами, організаційну роботу та небойові посади в армії можуть зайняти саме ці чоловіки.
Чоловіки віком понад 60 років, чи менше 25 років, які звільнені від мобілізації, могли найматися в штат ЗСУ і робити визначений відносно безпечний перелік робіт.
Таку думку висловив колишній народний депутат, засновник Центру підтримки аеророзвідки, а нині командир підрозділу ударних безпілотників Ігор Луценко в інтерв'ю "Громадське".
"От у нас зараз знову нове місце дислокації. Цю всю організаційну роботу й ремонт що, мають рядові солдати обов'язково робити? Ні. А бухгалтери в штабі чи ці всі діловоди, їм потрібно бути військовослужбовцями? Я вважаю, що ні. У такий спосіб ми б вивільнили колосальний ресурс", – каже Луценко.
За його словами, судячи з особового складу, на 5% росіяни сильніші — вони починають відтискати нас на Донбасі.
"Так само ми можемо ці 5% компенсувати саме цивільними людьми, які б замінили ці функції. Я думаю, що можна напружитися і зробити це. Підняти рівень менеджменту, а не толерувати цю "совковщину". Тому що є багато людей, яких невиправдано тримають у тилу без діла. І водночас тих, хто на фронті, тримають дуже довго, через те що ці сидять в тилу", – підсумував Ігор Луценко.
Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.
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