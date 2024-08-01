Мобілізація чоловіків до 25 років: кого можуть призвати на службу

В Україні вже немає статусу "обмежено придатний".

В Україні чоловіків віком від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників. Втім, є випадки, коли їх можуть мобілізувати.

Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

В ТЦК наголошують, що наразі існує декілька випадків коли можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Це:

чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до термінової служби у мирний час, але придатним у воєнний час.

Також у ТЦК зауважили. що від квітня 2024-го в Україні немає статусу "обмежено придатний". Чоловіки, які його мали, залишаються військовозобов'язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. У них можуть перевірити військово-облікові документи та, за необхідності, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Як повідомлялося, адвокат Сергій Савинський розповів, як будуть карати чоловіків за кордоном за неоновлення даних. Зокрема, їм загрожують штрафи.

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