Мобілізація чоловіків з інвалідністю: кого можуть відправити на фронт

Від ТЦК може прийти повістка чоловікам з інвалідністю.

В Україні для деяких категорій громадян призовного віку діє відстрочка від мобілізації, серед них - особи з інвалідністю. Втім, є винятки.

Яка група інвалідності звільняє від мобілізації та в яких випадках такий чоловік може потрапити на фронт, повідомляє видання "УНІАН".

Мобілізація з інвалідністю 2025-го не проводиться. Таких чоловіків звільняють від призову незалежно від групи. Втім, громадянам потрібно оформити офіційну відстрочку в ТЦК, щоб скористатися своїм правом.

Раніше з'являлася інформація про те, що в Україні можуть ввести мобілізацію з інвалідністю 3 групи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким передбачено скасування відстрочки для таких осіб, однак його ще не ухвалено.

Однак від ТЦК може прийти повістка чоловікам з інвалідністю. Це не є порушенням закону, бо працівники військкоматів можуть видавати повістки та направляти на ВЛК кого завгодно. У такому разі потрібно з'явитися до ТЦК і надати документи з підтвердженням інвалідності. Якщо чоловік доведе, що має відстрочку, то уникне можливого штрафу.

Це особливо стосується тих випадків, коли чоловік взагалі не стоїть на обліку в ТЦК. У такому разі у військкоматі можуть навіть не знати про його інвалідність.

Мобілізація осіб з інвалідністю можлива у трьох випадках:

за добровільною згодою - якщо такий чоловік сам хоче потрапити на фронт і не має серйозних проблем зі здоров'ям, то може підписати контракт добровольця;

якщо немає відстрочки - після отримання посвідчення по інвалідності чоловікові потрібно звернутися до ТЦК і отримати офіційне звільнення від мобілізації, бо якщо цього не зробити - особа вважається придатною до служби і може отримати бойову повістку;

якщо інвалідність не підтвердили після перегляду - чоловіки, які отримали діагноз після початку повномасштабної війни, мають пройти перекомісію; якщо експертна комісія не підтвердить інвалідність, то особа втратить відстрочку.

Нагадаємо, суди почали перевіряти вручення повісток ТЦК за трекером "Укрпошти". Апеляційні адміністративні суди, переглядаючи рішення місцевих судів у справах щодо штрафів від ТЦК, почали перевіряти рух надісланих "Укрпоштою" повісток, і виявили цікаві деталі.

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