Мобілізація чоловіків з третьою групою інвалідності: адвокати звертають увагу на важливий нюанс

Адвокати зазначають, що особи з будь-якою групою інвалідності мають відстрочку від служби: їх не можуть призвати примусово.

В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу.

ТСН.ua розбирався у нюансах мобілізації чоловіків з третью групою інвалідності.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вказано, які категорії осіб не підлягають призову. Там також вказана інформація, яка стосується чоловіків з інвалідністю.

Мобілізація з третьою групою інвалідності

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Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" зазначають, що особи з будь-якою групою інвалідності мають відстрочку від служби. Правники вказують на важливий нюанс – таких осіб не можуть примусово призвати на службу.

"За новим законом мобілізація інвалідів першої, другої та третьої груп можлива тільки за їх власним бажанням – вони звільняються від військової служби, але можуть піти служити, якщо у них з’явиться таке бажання, за контрактом. Тобто, мобілізація людей з інвалідністю третьої групи не відбувається", – пояснюють адвокати.

Варто зазначити, що третя група інвалідності встановлюється, якщо у людини є функціональні порушення в організмі помірної тяжкості, які зумовлені певною хворобою або травмою. Підставою для надання цього статусу є часткове обмеження життєдіяльності особи.

Раніше ТСН.ua пояснював, чи можна відмовитися від вручення повістки та які можуть бути наслідки.

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