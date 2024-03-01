Мобілізація чоловіків за кордоном: чи видаватимуть повістки і як оновити дані — пояснення нардепа

У новому законопроєкті залишили можливість реєстрації в електронному кабінеті як право, а не як обов'язок.

Військовозобов’язані українські чоловіки за кордоном не отримуватимуть повістки, але зможуть скористатись електронним кабінетом та дистанційно оновити персональні дані.

Про це повідомив в інтерв’ю “РБК-Україна" член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, наразі не існує механізму, за допомогою якого військовозобов’язаним чоловікам за кордоном могли би вручати повістки.

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“Ми надаємо можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані", – зазначив нардеп.

Веніславський також наголосив, що у новому законопроєкті залишили можливість реєстрації в електронному кабінеті як право, а не як обов'язок.

“Ми залишили можливість особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - наголосив він.

Такою можливістю, за словами нардепа, можуть скористатися студенти, які перебувають на навчанні за кордоном, і чоловіки, які переїхали за кордон ще до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський повідомив, що у комітеті попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити чоловікам за кордоном надання консульських послуг, якщо в них немає військово-облікових документів.

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