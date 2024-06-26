"Мобілізація дійсно провалена": заступник командира 3 ОШБР про те, що сказав би ухилянтам

Військовий розповів, що на десятий рік війни після дев’яти років служби йому вперше надіслали повістку за адресою місця проживання.

Якщо подивитися на кількість мобілізованих, то можна сказати, що мобілізація дійсно провалена.

Таку думку висловив ветеран АТО/ООС, заступник командира 3 ОШБР майор Родіон Кудряшов в інтерв'ю "ЦензорНет".

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На думку військового, масштабна мобілізація мала розпочатися на третій, максимум – на п’ятий місяць після початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо сьогодні подивитися на кількість мобілізованих, можна сказати, що мобілізація, дійсно, провалена. Але це не означає, що непотрібно вирішувати ці питання та працювати над новими заходами, щоб покращувати нашу обороноздатність. Зараз я бачу дуже багато проблем", – каже Кудряшов.

Військовий розповів, що на десятий рік війни після дев’яти років служби йому вперше надіслали повістку за адресою місця проживання.

"Я хочу, щоб ми подивилися на цю ситуацію з іншого ракурсу: врешті вона дійшла, тобто хоч якось військкомати почали працювати", – зауважив він.

Кудряшов закликав і військових, і цивільних зрозуміти, що мобілізація – не односторонній процес, коли представники ТЦК "виловлюють" людей на вулицях.

"Так не повинно бути. Цей імпульс має йти з обох боків. Люди теж повинні із розумінням ставитися до сьогоднішніх реалій, зокрема мобілізаційних процесів. Коли ці два напрямки йтимуть назустріч один одному, тоді ми матимемо кращий результат у мобілізації та взагалі на фронті. Сьогодні, на жаль, вони за допомогою російських пропаганди та ІПСО не рухаються таким чином", – каже заступник командира 3 ОШБР.

Він певен, що росіяни навмисно розганяють відео про певні дії ТЦК та провокації цивільних і роздмухують їх задля дестабілізації ситуації, щоб зірвати мобілізаційні процеси.

Як ставиться до ухилянтів

Родіон Кудряшов закликає карати ухилянтів, які відкрито закликають до зриву мобілізації.

"Я вбачаю проблему в тому, як закривають очі на ту чи іншу пропаганду, розуміючи, від кого вона йде. Без певних покарань ухилянти будуть не просто підіймати голову, а не відчувати відповідальності за свої дії та слова", – зазначає військовий.

Він наголосив, що єдине, що може зупинити росіян – це спротив усіх українців.

"Що б я сказав? Прості речі, які зараз ухилянти не зрозуміють. Але, можливо, це спонукає до роздумів тих, хто нас прочитає. Будь-якому ухилянту, незалежно від його віку, потрібно усвідомити: ми сьогодні у війні з Російською Федерацією, яка на нас напала у 2014 році, приховуючи свій прапор та прикриваючи свою мотивацію політичними лозунгами. Уже у 2022-му росіяни почали відверте широкомасштабне вторгнення і продовжують реалізовувати терористичні акти по всій країні – я маю на увазі обстріли цивільних об’єктів. Нам усім потрібно розуміти, що росія не зупиниться, поки не переломить український супротив", – підсумував Родіон Кудряшов.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних втратить право на відстрочку від мобілізації цього літа.

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