Мобілізація до 25 років: чи планують в Україні ще більше знизити вік мобілізованих

Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік ще більше і що говорять про це в суспільстві, розбирався ТСН.ua.

2 квітня 2024 року, майже через рік після ухвалення Верховною Радою, президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років.

Відтепер громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Водночас, чимало відомих військовослужбовців, журналістів та військових експертів вважають, що рішення про зниження мобілізаційного віку є запізнілим і не виключено, що скоро доведеться призивати до війська ще молодших. Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік ще більше і що говорять про це в суспільстві, розбирався ТСН.ua.

Чи можуть чоловіків мобілізувати до 25 років

Відповідаємо – можуть, якщо у вас є військова кафедра, або ви проходили строкову службу і були звільнені у запас до 2022 року (демобілізовані строковики 2024 року отримають відстрочку від мобілізації терміном 12 місяців).

Річу у тому, що українці дуже часто плутають терміни "військовозобов'язаний" та "призовник".

Чоловіки, які не досягли 25 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками.Тому їх не мобілізують. В іншому разі, про який пояснено вище, чоловіки до 25 років також підлягають мобілізації.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних)", – пояснив адвокат Ростислав Кравець розповів у коментарі "Факти ICTV".

Чи можуть мобілізувати хлопця до 25 років, який не служив і не має військової кафедри

Адвокат Кравець зазначив: українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Як зазначає адвокатське об'єднання "Бачинський і партнери", на практиці доводиться стикатися із найрізноманітнішими ситуаціями в ТЦК, зокрема із випадками, коли фактично призовник отримує військово-обліковий документ військовозобов’язаного (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) або навіть із випадками мобілізації призовників.

"Саме тому важливою є консультація мобілізаційного юриста та його мобілізаційна підтримка у будь-яких життєвих ситуаціях", – кажуть адвокати.

Такі історії відомі і ТСН.ua. Наприклад, ми писали, що 19-річного студента денної форми, який перевіз із Харкова до Ужгорода свою маму, після приїзду мобілізували. Суд затягнувся на півтора року, проте визнав, що хлопця мобілізували незаконно.

До свого звільнення хлопець прослужив півтора року, воював кулеметником. За цей час його встигли відрахувати з навчального закладу. За рішенням суду, хлопця виключили зі списків особового складу та звільнили з військової служби. Харків'янин розповідав, що планує поновитися в університеті і закінчити навчання.

Проте такі випадки є одиничними і скоріше виняток, ніж правило.

Що думають військові і волонтери

Відомі військові вже давно стверджують – мобілізаційний вік потрібно знижувати, бо "25 років – це вже дядько". Про це зокрема заявив на початку року командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ з позивним "Бот"

"Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", – підсумував "Бот".

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що мобілізації мають підлягати українці від 20-річного віку.

"Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися від 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність та почати з цим щось робити. Інакше – ці всі сотні тисяч загиблих та скалічених людей – даремні", – говорив Чмут в інтерв'ю "Українській правді" місяць тому.

У наступному інтерв'ю пан Тарас визнав, що після цих слів на нього вилилася хвиля хейту в соцмережах, мовляв, "своїх дітей відправ".

Штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

Чи є законодавчі ініціативи щодо подального зниження мобілізаційного віку

Подальше зниження призовного віку в Україні буде залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

"Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни, які ми вже ухвалили, набули чинності (про зменшення граничного віку призову на строкову службу). Поки що навіть це не зсунулося. Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати вікову планку", — розповів він.

Він зазначив, що потребу у таких призовниках має визначати Генштаб, у якого "є картина втрат і картина потреб".

Зауважимо, що питання зниження мобілізаційного віку вважається непопулярним у суспільстві. Тому нардепи, які, як завжди, дбають про свої рейтинги, намагаються обходити це чутливе питання і не коментувати його. Поки що про розроблені законопроєкти про зниження мобіліаційного віку нижче 25 років нам нічого невідомо.

Раніше повідомлялося, хто має право на бронь від мобілізації і як її отримати 2024 року.

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