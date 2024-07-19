Мобілізація до 25 років: у Міноборони відповіли, чи планують призивати на службу молодь

Міноборони не планує змінювати правила мобілізації для осіб до 25 років.

Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"В нас зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов'язані. За винятком тих випадків, коли людина пройшла військову кафедру або пройшла строкову службу раніше", - пояснила Калмикова.

Вона наголосила, що міністерство не бачить потреби ухвалювати законопроект з реєстраційним номером 1137 та альтернативний до нього, які стосуються мобілізації осіб до 25 років. Ці законопроекти пропонують змінити нині діючі норми законодавства щодо мобілізації молоді.

"Ми не вбачаємо необхідним зараз змінювати це правило", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, після змін в законодавстві усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років також підлягають взяттю на військовий облік. Водночас встановлено нові правила, згідно з якими осіб, які не досягли 25-річного віку можуть мобілізувати. Детальніше про те, чи мають чоловіки до 25 років стояти на військовому обліку, читайте на ТСН.ua.

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