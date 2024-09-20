Мобілізація до 25 років: з’явилася важлива директива Сухопутних військ — нардеп

Текст директиви публікувати не можна, оскільки він “під грифом”.

У четвер, 19 вересня, командування Сухопутних військ затвердило директиву, якою заборонено призов на військову службу чоловіків, яким не виповнилося 25 років і які раніше отримали статус “обмежено придатних”.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, ті “обмежено придатні”, яким не виповнилося 25 років і яких тепер намагаються мобілізувати, можуть посилатися на пункт 1.1 директиви МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024.

“Це директива командування Сухопутних Військ щодо не призову до 25 років. ПУНКТ 1.1. Чому саме командування Сухопутних військ? Бо ТЦК входять до складу Сухопутних військ”, - пояснив нардеп.

Олексій Гончаренко зауважив, що сам текст директиви публікувати не можна, оскільки він “під грифом”.

“Продовжуємо боротьбу за тих, кого вже МОБІЛІЗУВАЛИ. Дотиснемо демобілізацію. Дуже складно”, - додав він.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний українець вступає на навчання та отримує витяг з ЄДРО, він має вчасно інформувати ТЦК та СП, що освіта відповідає законодавству.

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