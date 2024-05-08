Мобілізація і багатодітні батьки: чи можуть призвати до війська за несплату аліментів

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією, запровадженими через російську агресію, в Україні діють нові правила щодо призову на військову службу.

Нещодавно ухвалений закон про мобілізацію передбачає позбавлення права на відстрочку для батьків трьох і більше дітей, які мають заборгованість з аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину.

Про це розповів заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Чи можуть позбавити відстрочки за борги з аліментів

В Україні батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Відповідно до закону про мобілізацію, за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права. Однак, наголошує Гайченко, мобілізація для такої категорії осіб в жодному разі не має бути покаранням.

"Бо військова служба — це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погаcити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення", — сказав він.

Якщо таку заборгованість буде погашено, то право на відстрочку повернуть.

Гайченко пояснив, що боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними. За його словами, ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги.

"Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування ТЗ, користування вогнепальною зброєю. Та навіть достатньо жорсткі обмеження не зупиняють цих людей", – додав чиновник.

Заступник міністра зауважив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

За його словами, мін'юст вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника.

"Так, протягом 2023 року державні виконавці стягнули 10,1 млрд грн аліментів. А за січень-лютий — 1,8 млн грн. Також зауважу, що заборгованість з аліментів стягують незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання — до досягнення нею 23 років", — пояснив він.

Як позбавлятимуть права на відстрочку боржників з аліментів

У Мін'юсті зазначили, що коли закон про мобілізацію набуде чинності, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів.

"Такі громадяни (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку", – йдеться у повідомленні.

Потім ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку.

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