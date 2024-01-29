Мобілізація людей із інвалідністю: Лубінець заявив про "категоричні заперечення"

Він наголосив, що було надано категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії.

В Україні триває розглядання законопроєкту про зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, у допрацьованому документі можуть з'явитися пункти про мобілізацію людей із інвалідністю ІІІ групи та надання додаткових повноважень ТЦК.

Омбудсмен Дмитро Лубінець висловився щодо ухвалення документу в ефірі телемарафону.

Лубінець наголосив, що працівники ТЦК не можуть обмежувати права українців. Тож, якщо у допрацьованому законопроєкті про мобілізацію міститимуться пункти, як призов людей із інвалідністю ІІІ групи та надання додаткових повноважень ТЦК, він буде знову проти ухвалення документа.

Лубінець повідомив, що група, яка працює над законопроєктом, консультується з ним. Він наголосив, що було надано категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії. За його словами, це були готові врахувати.

"Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав", – підкреслив омбудсмен.

За словами Лубінця, в Україні є інші органи, які можуть впроваджувати інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби.

Нагадаємо, у ВР та Кабміні ще не дійшли згоди щодо того, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію. Перший документ вже повернули на доопрацювання ініціатору й досі нову редакцію в очі ніхто не бачив.

Президент України Володимир Зеленський водночас зробив низку гучних заяв щодо дій ТЦК, долю чоловіків, що виїхали за кордон, і про заяви Дональда Трампа у США.

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