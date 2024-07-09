Мобілізація людей віком до 25 років: омбудсмен повідомив, чи законно це

Лубінець повідомив про інциденти, коли чоловіків, яким не було 25 років, змушували підписувати документи про "добровільне" бажання вступити на військову службу.

Мобілізація в Україні людей віком до 25 років є порушенням законодавства. Водночас у країні фіксуються такі випадки, і вони непоодинокі.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на пресконференції.

Лубінець заявив, що траплялися інциденти, коли громадян, яким ще не виповнилося 25 років, змушували підписувати документи про начебто добровільне бажання вступили до лав ЗСУ.

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"Є непоодинокі випадки мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку. У мене багато таких звернень. Я трактую це як порушення їхніх прав. Згідно із законом про мобілізацію, чітко вказано, що під мобілізацію потрапляють громадяни, які досягли віку 25 років", – розповів омбудсмен.

Зауважимо, раніше очільниця Українського центру захисту прав людини, ексомбудсменка Людмила Денісова пояснила, які категорії чоловіків таки можуть бути мобілізовані до досягнення 25-річного віку.

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