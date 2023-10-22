Мобілізація людей з інвалідністю: юрист пояснив, хто може потрапити до війська

Мобілізація людей з інвалідністю може розпочатися після медичної реформи, внаслідок якої буде замінено поняття “інвалідність” на “втрата функціональності”.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

Юрист звернув увагу на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка про заплановану чергову медичну реформу.

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“Вони хочуть прибрати “інвалідність” і замість неї запровадити “втрату функціональності”. Я підозрюю, це може призвести до того, що можуть взагалі інвалідності скасувати, всіх змусити заново пройти відповідні медкомсії. Думаю, що 90% інвалідів перестануть такими бути. Введуть якийсь відсоток втрати функціональності, відповідно до якого осіб можна буде мобілізувати. Підозрюю, що саме це готується”, - припустив Ростислав Кравець.

При цьому юрист наголосив, що, згідно чинного законодавства, в Україні мобілізувати військовозобов'язаного з інвалідністю можна лише за його власного бажання.

“Пряма норма законодавства, 23-ї статті [закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"] говорить, що осіб з інвалідністю заборонено мобілізувати і їх не мобілізують. При цьому не має значення - перша, друга чи третя група інвалідності”, - наголосив Кравець.

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Нагадаємо, Офіс омбудсмена перевірив усі військово-лікарські комісії України та виявив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.

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