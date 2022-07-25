"Мобілізація має бути диференційована": Арестович висловив думку, кого треба випускати за кордон

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував просування ініціативи, що розширила б перелік осіб, які могли б виїжджати за кордон в умовах мобілізації під час воєнного стану.

Так, Арестович сказав, що він не ухвалює таких рішень, однак відчайдушно радить це тим, хто такі рішення ухвалює.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Я не ухвалюю таких рішень, але я відчайдушно раджу, в тому числі і через публічний простір, їх ухвалити. Я вважаю, що мобілізація має бути диференційована. Треба забезпечити проходження військовими професіоналами або охочими добровольцями відповідних навчань, підготовки. А людей, які з низькою мотивацією, не хочуть служити і водночас можуть приносити валюту, утримувати свої сім’ї і економіку, такі як моряки, треба випускати (за кордон – ред.)", – пояснив Арестович.

"Але вирішую не я. І люди, які вирішують, можуть мати більший об’єм інформації і бачити більше, ніж я в цьому випадку. Нема там злодіїв у нас, які сидять і думають "як би так не дати виїхати українцю?" Є якийсь розрахунок. Розрахунки подають військові. Вони обґрунтовують, чому їм треба або не треба. Можливо, вони помиляються. Але тут питання – ми довіряємо своїй армії в цей момент чи ні? Я довіряю", – зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше пояснив, чи можна відмовитися від повістки, і якщо так, то в якому разі.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 21 липня 2022 року

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