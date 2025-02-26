Мобілізація молоді є єдиним шансом для України – The Economist про важкий вибір Києва

Високопоставлений американський чиновник припускає, що єдиний шанс України боротися з "поганою" угодою Трампа – це мобілізувати свою молодь.

Мобілізація молоді є єдиним шансом для України протидіяти "поганій" угоді Трампа.

Про це йдеться у статті The Economist.

ЗСУ, які тривалий час потерпають від нестачі особового складу, тепер стикаються з гострою загрозою з боку Дональда Трампа. Хоча російський наступ на сході дещо сповільнився, бої залишаються кровопролитними.

"Потенційні новобранці бачать це, і багато хто вважає за краще сховатися або втекти", — зазначають у статті.

"Ми провалили мобілізацію", — каже офіцер 46-ї бригади Артем, який стверджує, що політичні обмеження стали на заваді військовим потребам. Він бачив, як його підрозділ витіснили з Курахового.

"Десять росіян на одного українця. Група з чотирьох солдатів, відповідальних за утримання кількох багатоповерхівок, кожна з яких має три або чотири входи", — розповідає військовий.

РФ постійно поповнює свою армію живою силою

Перевага Росії в живій силі не одразу очевидна із загальних цифр. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони становлять 880 тисяч осіб. Тим часом чисельність російського угруповання в Україні та навколо неї становить 720 000 осіб, зокрема резерви та сили безпеки. Це має вигляд як розумне співвідношення, з огляду на той факт, що Україна здебільшого захищає свої позиції.

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"Але грубе порівняння вводить в оману. Де це важливо — на передовій, в окопах — Росія поповнює свої втрати значно швидше, ніж Україна. Вона здатна кинути людей вперед, часто зі стимулом російських гвинтівок, спрямованих їм у спину, натомість Україна – ні", — зауважує The Economist.

Видання нагадує, що 2024 року Росія поповнила свою армію на 430 тис. осіб, не повертаючись до загальної мобілізації. Навіть після приголомшливих втрат чисельність особового складу армії РФ зросла приблизно на 140 000, і цього року планується збільшити приблизно на так само стільки.

Російське угруповання в Україні також підтримується іншими елементами її ширшої, офіційно 1,5-мільйонної армії. "Я гарантую, що у війні проти нас бере участь щонайменше 1 мільйон російських солдатів", — сказав високопоставлений український чиновник.

Україна стоїть перед важким вибором

"Щоб скоротити розрив, Україна стоїть перед важким вибором. Одним зі способів було б знизити вік мобілізації з 25 до 18 років. Ця ідея була б дуже непопулярною серед нації та навіть не всім командирам ЗСУ вона подобається", — зазначають у статті.

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Високопоставлений американський чиновник припускає, що єдиний шанс України боротися з "поганою" угодою Трампа – це мобілізувати свою молодь.

Навіть офіційні особи в оточенні Зеленського визнають, що Україні доведеться розширити свою мобілізацію, якщо вона хоче встояти в боротьбі.

Офіційно уряд надає пріоритет військовим зусиллям над усім іншим. Неофіційно він зберігає складніший баланс: узгоджує перші потреби з потребами економіки, що перебуває під тиском. Наразі уряд захищає від призову трохи менше 1 мільйона заброньованих працівників. Але суперечливість політики, яка враховує такі речі, як податкові надходження, демонструє той факт, що деякі працівники однієї відомої мережі парфумерних магазинів заброньовані, а багато виробників дронів – ні.

"Зеленському, можливо, доведеться більше ризикувати своєю економікою, якщо він взагалі хоче мати країну", – каже високопоставлений європейський чиновник у коментарі виданню.

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The Economist припускає, що якщо війна й надалі триватиме, а Росія продовжуватиме збільшувати чисельність своєї армії, як це було раніше, мобілізація в Україні повинна буде стати ще жорсткішою. Така перспектива ризикує відкрити розбіжності в і без того виснаженій країні, вважають автори статті.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили контракт для 18–24-річних добровольців.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають зокрема один мільйон гривень за рік служби.

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