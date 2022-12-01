Мобілізація не дала РФ результатів, бійці масового гинуть і не хочуть воювати - Міноборони

Проведена часткова мобілізація в Росії не дала результатів, на які розраховувало керівництво РФ.

Мобілізація в Росії не принесла результатів, на які очікувало російське командування. Мобілізовані гинуть у великій кількості та намагаються уникати брати участь у військових діях.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, розмови окупантів свідчать про те, що мобілізація не змінила ситуацію на фронті, як того очікувало російське командування і загалом зазнала краху. Мобілізовані не прагнуть йти в бій, а навпаки, намагаються уникати участі у бойових діях.

"Через низький рівень підготовки збільшуються втрати особового складу, зокрема й військових із бойовим досвідом, що призводить до масового невдоволення", — сказала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що у Херсонській області російські мобілізовані масово втікають з позицій у бік Маріуполя. Їх відловлюють гелікоптерами і повертають на передову.

Зокрема вже кілька місяців ЗС РФ намагаються захопити місто Бахмут на Донеччині. ЗСУ вдається стримати набіги окупантів. Зеки-"вагнерівці", яких командування посилає майже з голими руками на штурм, гинуть сотнями.

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