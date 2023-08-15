Мобілізація обмежено придатних: де можуть служити і що потрібно знати

Обмежено придатні до військової служби чоловіки також можуть бути мобіловані, проте є певні нюанси.

Обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. Проте деякі особливості цей статус має.

Детально про це пояснив Одеський обласний ТЦК та СП.

За певними статтями, розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально".

"Тому у воєнний час ВЛК ухвалює постанову "придатний до військової служби" у всіх таких випадках, окрім ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в", – йдеться в повідомленні.

У разі незгоди з висновком, рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити в комісії вищого рівня або суді. Оскарження відбувається шляхом подання позову або скарги (до ВЛК вищого рівня) з долученням довідки ВЛК та інших медичних документів, якщо такі є.

Водночас оскарження постанови ВЛК не зупиняє її дію.

Відповідно до наказу Міноборони обмежено придатні не можуть служити в:

десантних військах;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецспорудах.

Але можуть служити в:

частинах або підрозділах забезпечення;

військкоматах (ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

Дізнатися ступінь придатності до військової служби можна в наказі Міноборони № 402.

Перелік діагнозів що визначають ступінь придатності до військової служби — додаток № 1;

Пояснення щодо застосування цього документу — Додаток №2.

Раніше юрист розповів, чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК під час мобілізації.

Читайте також: