Мобілізація пішла на спад: у ВР заявил про потреба зниження призовного віку

Депутат наголосив, що необхідно брати в армію потрібних людей, а не всіх підряд.

В Україні ситуація з мобілізацією пішла на спад відносно попередніх місяців.

Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

"Потрібно вживати заходів. Вони можуть для когось звучати радикально. Ми повинні розуміти, що у такому темпі дуже складно утримувати (рівень мобілізації – Ред.). Потрібно, щоб верховний головкомандувач, міністр оборони брали відповідальність, просили нардепів і (разом використовували – Ред.) різні методи. Це мотивація, зниження призовного віку, мотивування різних категорій населення йти на контракт. Якщо ми в такому темпі будемо "спускати на гальмах", то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус. А якщо ще й Росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання", – вважає Костенко.

Депутат наголосив, що необхідно брати в армію потрібних людей, а не всіх підряд. Адже мобілізують "обмежено придатних", а на полі бою "нікого немає".

"Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім... У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних", – сказав Костенко.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

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