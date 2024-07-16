Мобілізація після 16 липня: чи посилять завтра перевірки на вулицях і кількість блокпостів

Речник Міноборони запевнив, що інформації щодо збільшення блокпостів для мобілізаційних заходів у нього немає.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, чи відповідає дійсності інформація, що від завтра, 17 липня, на вулицях побільшає працівників ТЦК, що роздаватимуть повістки.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Лазуткін нагадав, що від завтра будуть виписуватися штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень за адміністративне правопорушення.

Також будуть надсилатися повістки "Укрпоштою". При чому для того, щоб повістка вважалася отриманою вже не треба буде людині безпосередньо ставити підпис.

"Щодо збільшення блокпостів і так далі – такої інформації у нас наразі немає", – запевнив речник Міноборони.

Також він визнав, що інколи представники ТЦК дійсно перевищували свої повноваження. Проте одразу ж став на захист своїх колег.

"Скажу одне: взагалі ця прикра доволі і подекуди неприємна для громадян історія, яка безумовно не на користь іміджу взагалі Збройних сил іде, з блокпостами, з затриманнями, часто були випадки і з перевищенням повноважень, але ця всі історія від чого. Тому що люди вчасно не оновили свої військово-облікові дані. Ми маємо розуміти першопричину: люди не оновили військово-облікові дані – в ТЦК інформації про цих людей немає. Тому відповідно ось до таких заходів вдавалися представники ТЦК", – підсумував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

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