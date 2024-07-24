Мобілізація після 16 липня: начальник ТЦК розповів, як і кого зараз призивають до ЗСУ

У ТЦК повідомили, що вони "працюватимуть по двох категоріях".

Робота ТЦК та СП після 16 липня не змінилися. Військккомати виконують свою роботу так, як виконували її до цього.

Про це повідомив начальник Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірній Київ".

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"Стосовно ведення обліку. Тут також: він вівся, ведеться і буде вестися. Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати по двох категоріях. І займатимемося своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані у 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Все по закону", - зазначив він.

Новосядлий нагадав, що стати на облік можна лише за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

"Тобто, якщо ви тут прописані, або є власником нерухомості у Києві, то можете звернутися до районного ТЦК та СП і вас приймуть. Якщо ж ви лише працюєте тут, але не маєте прив’язки до житла, то, на жаль, у такому випадку вам відмовлять", - підкреслив начальник одного зі столичних ТЦК та СП.

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