Мобілізація після 16 липня: що треба знати про оновлення даних, вручення повісток, відстрочки і штрафи

В Україні 16 липня спливає термін, протягом якого військовозобов’язані мали оновити свої військово-облікові дані.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що запроваджені через повномасштабне вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Що зміниться в мобілізації після 16 липня - у матеріалі ТСН.ua.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. До 16 липня усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані – актуалізувати інформацію, яка потрібна для військового обліку.

Наразі це можна зробити трьома шляхами:

піти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП)

скористатися послугою у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

уточнити дані у мобільному застосунку "Резерв+ "

Перевірка військово-облікових документів

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий докумет. Станом на зараз існує дві його форми – паперова й електронна.

Паперовий військово-обліковий документ – це посвідчення про приписку до дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Електронна форма документа – PDF-файл з QR-кодом, який можна сформувати у застосунку "Резерв+".

Ці документи мають однакову юридичну силу, тому достатньо буде мати з собою лише один з них. Перевіряти їх мають право:

представники ТЦК та СП

поліцейські

представники Держприкордонслужби

Базова військова підготовка

Замість строкової служби для громадян в Україні від 1 вересня 2025 року запровадять базову військову підготовку (БЗВП).

Її повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки – за бажанням. Водночас можна буде самостійно обрати рік для її проходження.

За постановою Кабінету міністрів від 21 червня, студентів-чоловіків, які не пройшли БЗВП, відраховуватимуть із закладів освіти.

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Термін проведення БЗВП під час воєнного стану – три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

Базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах. Її повинні будуть включити до навчальних планів, як окрему дисципліну.

Як зміняться правила перетину кордону для чоловіків від 17 липня

Від 17 липня в Україні набудуть чинності нові правила перетину кордону під час мобілізації. Прикордонники почнуть повною мірою виконувати 17 пункт постанови Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

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У цьому пункті йдеться, що ДПСУ зобов’язані діяти у такий спосіб: перевіряти військово-облікові документи у громадян віком від 18 до 60 років. Цей документ можна показати в електронному форматі. Водночас чоловік повинен пред’явити паспорт. Якщо військовозобов’язаний не матиме військового документу, то його не випустять за кордон.

Крім того, військовозобов’язані під час заходів мобілізації в Україні не можуть виїхати за кордон, якщо не мають відстрочки.

Що буде з тими, хто не оновить дані до 16 липня

Якщо особа не оновить дані у встановлені терміни, на неї чекає штраф. Розмір штрафу для громадян варіюється від 17000 до 25000 гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вище — від 34 000 до 59 500 гривень.

Проте трапляються випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.

Як військовозобов'язаному дізнатися про штраф від ТЦК — три способи:

Особисте прибуття до ТЦК та СП

Перевірка Реєстру виконавчих проваджень

Перевірка у застосунку "Дія"

У разі пропуску терміну ТЦК може попросити поліцію затримати порушника. Якщо поліція не впорається за 5 днів, військкомат надішле нову вимогу. У військовозобов’язаного буде ще 10 днів на відповідь, інакше можливе обмеження прав на використання транспортних засобів до виконання вимоги.

Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної. І щоразу людина сплачуватиме штраф.

Крім того, якщо загальна сума неоплачених штрафів сягне 160 000 гривень, розпочнеться арешт рахунків та майна порушника.

Як вручатимуть повістки чоловікам, які не оновлять дані

Після 16 липня військовозобовʼязаним громадянам надсилатимуть повістки поштою. Зокрема, це й стосується й тих чоловіків, які не оновили свої персональні дані. Про це повідомив адвокат Олег Мицик в ефірі "Київ24".

Він зауважив, що чоловіки, які не оновлять дані, після 16 липня отримають не лише повістку, але й штраф.

Зокрема, 17 червня були внесені зміни до постанови Кабміну №560, в результаті був розписаний спосіб відправлення повісток. Так, за словами адвоката, в цій постанові "держава проявила себе, в законі цього не було".

"Тобто якщо громадянин оновив дані, він повістку отримує за місцем, яке вказано під час оновлення. Якщо він не оновив дані, то йому повістка прийде за місцем, яке є задекларованим", — сказав Олег Мицик.

Військовий облік за кордоном

За постановою уряду, чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном понад три місяці, до 18 червня повинні були стати на військовий облік.

Це дозволили зробити через консульство або через ТЦК в Україні. Умова стосувалася й жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Тепер чоловіки призовного віку та жінки-медики можуть скористатися консульською послугою тільки якщо мають військово-обліковий документ. Його треба подавати до установи разом з іншими документами, які потрібні для отримання послуги.

Після 18 червня не можна використовувати паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення, а лише документ в електронному вигляді. Його можна сформувати в мобільному застосунку "Резерв+ "– електронному кабінеті призовника. Це потрібно зробити не раніше ніж за три дні до звернення.

Ще одне з нововведень – тепер під час виїзду військовозобов'язаних не знімають з військового обліку і вони лишаються у реєстрі військовозобов’язаних та призовників в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військовий облік в Україні: важливі новини для школярів! Коли треба йти в ТЦК?

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