Мобілізація пів мільйона людей: у Сухопутних військах відповіли, чи здатні екіпірувати і навчити таку масу народу

Павлюк запевнив, що ніхто з мобілізованих не піде воювати незабезпеченим.

У разі мобілізації пів мільйона осіб жоден українець не потрапить на фронт без відповідного спорядження і підготовки.

Про це заявив новий командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Міноборони працює над цим питанням. До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо зараз, – до підготовки особового складу. Людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій", – запевнив генерал.

Щодо наявності особистого озброєння і екіпірування для мобілізованих, то тут Павлюк висловив впевненість, що українське військово-політичне командування вирішить це питання.

Дещо складніша ситуація з технікою й боєприпасів великого калібру для артилерії. Але й тут генерал вважає, що Захід допоможе Україні.

"Це питання ми вирішуєм і працюємо над ним. Ми працюємо у всьому світі, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії", – каже командувач Сухопутних військ.