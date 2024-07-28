Мобілізація по-новому: 5 категорій, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

За чинним законодавством України всі військовозобов'язані громадяни у віці від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої дані.

Від 18 травня поточного року діють нові правила мобілізації, відповідно до яких усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані.

Хто не повинен оновлювати дані в ТЦК і може не боятися штрафів - пише Уніан.

Також читайте Росіяни атакують позиції ЗСУ та намагаються прорвати оборону: останні новини від Генштабу

За чинним законодавством України всі військовозобов'язані громадяни у віці від 18 до 60 років повинні актуалізувати свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+ та похід до ТЦК. Однак є ті, на кого цей обов'язок не поширюється. До них належать:

ті, хто не є громадянами України;

ті, у кого за рішенням ВЛК є статус "не придатний до несення військової служби";

ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Також оновлювати свої дані в ТЦК не повинні чоловіки, молодші за 18 і старші за 60 років, а також жінки, які не мають медичної або фармацевтичної спеціальності. Крім того, якщо чоловіка з якоїсь причини виключено з військового обліку, він також може не йти в ТЦК, однак він зобов'язаний мати документ, що підтверджує факт його виключення.

Нагадаємо, ми розповідали, у яких випадках відстрочка від мобілізації може бути анульована.

Новини ТСН 09:00 17 липня. Оновлення даних, фронтові зведення, ситуація в Гуляйполі

Читайте також: