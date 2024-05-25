Мобілізація по-новому: адвокат назвав три підстави для затримання та доправлення до ТЦК

Є три підстави, коли правоохоронці можуть затримати військовогозобов'язаного та доправити до ТЦК та СП.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму Ютуб-каналі.

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За його словами, першою підставою для застосування затримання та доставлення особи до ТЦК є встановлення поліцейським факту вчинення особою адмінправопорушення, передбаченого статтями 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення.

"Чи може подібна інформація слугувати якраз підставою для затримання? Ні, бо потрібні докази, наприклад, що відносно вас начальником ТЦК винесена постанова - серія, номер, дата, час та фабула справи. Тобто коли вручалася повістка, спосіб вручення і коли ви не явилися. Крім цього повинна міститися інформація щодо наявності листа начальника ТЦК щодо вашого затримання та доставлення. Лише однієї інформації, що ви порушуєте мобілізаційне законодавство, як це відбувається зараз, недостатньо", - наголосив він.

Тож у такому випадку, зазначає адвокат, можна вносити свої заперечення та вимагати надати докази для затримання.

Друга підстава викладена у пункті 47. Так йдеться, що у разі відмови від отримання повістки, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адмінзатримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі статтей 261 та 262 Кодексу про адмінправопорушення.

"Тобто, якщо на вулиці вас зупинила група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських і намагаються вручити повістку для оновлення облікових даних або відправленньня на ВЛК, а ви відмовляєтеся їх отримувати, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення, після чого поліцейський здійснює адмінзатримання та доставлення цієї особи до ТЦК. Саме ця норма дає необмежені повноваження та узаконює незаконні затримання з бусиком. Тобто можна затримати громадянина, не встановивши в його діях складу адміністративного правопорушення", - пояснив він.

Третя підстава, розповів Сімутін, викладена у пункті 54. Відповідно до цієї статті, якщо під час перевірки військово-облікового документа буде встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку і виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервіств "Оберіг", то у такому випадку старший групи оповіщення спочатку пропонує прослідувати до ТЦК для взяття на військовий облік, або проходження медогляду, або уточнення своїх персональних даних. Тоді на місці оформлюється та вручається повістка.

"У разі відмови від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, якій підписується не менше ніж двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину і подається керівнику ТЦК для вжиття заходів до правопорушника", - пояснив юрист.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, які документи повинні носити з собою військовозобов’язані.

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