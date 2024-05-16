Мобілізація по-новому: чоловікам вклеюватимуть VIN-код у військовий квиток - для чого це потрібно

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов’язаному цей VIN-код.
Військовозобов’язаним чоловікам в Україні вклеюватимуть штрих-код у військовий квиток. Головна функція нововведення - під час перевірки документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Зазначається, що VIN-код - це ідентифікаційний код, який Реєстр "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов'язному.
Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що вона не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.
"Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка. Разом з тим, документи "старої" форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від 18 травня усім військовозобов'язанам чоловікам потрібно заново оновити дані. Коли ЦНАПи отримають доступ до необхідних систем.
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